"Les attaques du 7 octobre se sont retournées contre nous", admet un haut dirigeant du Hamas

Un haut dirigeant du Hamas basé en Turquie a dressé un constat d'échec des attaques du 7 octobre, affirmant que l'opération "s'était retournée contre l'organisation". Alors que le Hamas marque son 37e anniversaire, le responsable a également évoqué une "véritable crise de leadership". "Gaza a été complètement détruite", a confié le responsable du Hamas à Ilaf, un journal saoudien, ajoutant que l'organisation place désormais ses espoirs dans un accord sur les prisonniers pour "sauver l'honneur des dirigeants du Déluge d'Al-Aqsa".

La chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie aggrave encore la situation du Hamas. Les autorités syriennes ont sommé les factions palestiniennes de fermer leurs bureaux, de remettre leurs armes et de quitter le territoire dans les plus brefs délais. Muhammad Nasser, cadre important du Hamas, aurait fui Damas avec des "experts" iraniens, tout comme Ziad Nakhla, leader du Jihad islamique.

Ces dirigeants, désormais réfugiés à Téhéran, craindraient pour leur sécurité après l'assassinat d'Ismail Haniyeh, ancien chef du bureau politique du Hamas, dans la capitale iranienne.

Au Qatar, les activités du Hamas sont fortement restreintes. Ses dirigeants, contraints de rester sur place, doivent maintenir un profil bas : interdiction de réunions, de rassemblements et de contacts avec la presse étrangère. Le Qatar a toutefois repris un rôle de médiateur dans les négociations sur les otages et un possible cessez-le-feu avec Israël.

En parallèle, le Hezbollah, par la voix de son secrétaire général Naim Qassem, a reconnu avoir perdu ses routes d'approvisionnement militaire à travers la Syrie, tout en exprimant l'espoir que le nouveau régime syrien maintiendra une position hostile envers Israël.