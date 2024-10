Les chiffres de la guerre la plus longue de l'histoire d'Israël

Après une année de combats d'une intensité inédite, l'armée israélienne publie les chiffres de la guerre à Gaza, au Liban et sur d'autres fronts. Ce bilan, le plus complet depuis le début des hostilités, offre un aperçu inédit de l'ampleur des opérations militaires.

Gaza : une offensive d'une ampleur sans précédent

Selon les estimations de Tsahal, entre 14 000 et 17 000 terroristes ont été éliminés à Gaza. L'armée revendique environ 200 éliminations ciblées dont 8 de "très haut niveau" et une trentaine de cadres intermédiaires et supérieurs du Hamas.

L'intensité des frappes aériennes est particulièrement notable : pas moins de 40 300 bombardements ont été menés sur le territoire palestinien. Les forces terrestres ont par ailleurs identifié 4 700 entrées de tunnels et détruit plus d'un millier de sites de lancement de roquettes.

Côté palestinien, Tsahal recense environ 13 200 tirs de roquettes vers le territoire israélien depuis le 7 octobre 2023.

Liban : le Hezbollah dans la ligne de mire

Au nord, le conflit s'est intensifié ces dernières semaines. L'armée israélienne affirme avoir éliminé plus de 800 combattants du Hezbollah, dont 90 hauts gradés. Parmi les cibles de premier plan figurent Hassan Nasrallah, chef de l'organisation, ainsi que plusieurs commandants clés. Dans ce secteur, Tsahal a privilégié une approche mixte : près de 5 000 frappes aériennes, complétées par 6 000 attaques et tirs d'artillerie des forces terrestres. 12 500 tirs de roquettes, missiles et drones en provenance du Liban ont visé le territoire israélien depuis un an.

Le lourd tribut israélien

L'armée israélienne a subi de très lourdes pertes dans les combats. Le bilan s'élève à 729 soldats tués, dont plus de la moitié lors de l'attaque du 7 octobre. On dénombre également 4 577 blessés, dont 696 grièvement.

Une guerre qui s'étend au-delà des frontières

Le conflit dépasse le cadre de Gaza et du Liban. En Judée-Samarie, Tsahal revendique plus de 5 000 arrestations et 150 opérations d'envergure. L'armée a saisi un millier d'armes et procédé à la destruction d'une trentaine de maisons appartenant à des terroristes.

Israël a été la ciblé d'environ 400 missiles et drones tirés par l'Iran, 180 depuis le Yémen et environ 60 depuis la Syrie.