Des dizaines d'officiers et de commandants de l'armée libanaise ont divulgué des informations au Hezbollah pendant le cessez-le-feu, a rapporté lundi le journal britannique The Times, selon un rapport de renseignement international qui lui est parvenu. Les informateurs ont fourni à l'organisation terroriste des avertissements concernant les raids et les patrouilles de Tsahal, aidant ainsi les terroristes à faire passer en contrebande des armes et des munitions et à éviter d'être capturés.

Selon le rapport cité dans l'article, l'un des officiers supérieurs qui ont divulgué des informations est Suheil Bahij Gharb, chef du renseignement militaire dans le sud du Liban. Gharb a divulgué des informations sensibles depuis une salle de contrôle de sécurité gérée au Liban par les États-Unis, la France et les forces de l'ONU. Des sources sécuritaires israéliennes ont déclaré au Times que bien que l'armée libanaise "fasse sa part" et ait saisi des armes dans les zones dont Tsahal s'est retiré, les fuites de Gharb et d'autres officiers ont permis aux forces du Hezbollah de rester près de la frontière avec Israël.

AP Photo/Hadi Mizban, File

Il est également allégué que Gharb, un musulman chiite, a assisté à des réunions secrètes au nom de Wafiq Safa, responsable de l'unité de liaison et de coordination du Hezbollah. La révélation de ces fuites soulève de sérieuses inquiétudes quant à la capacité de l'armée libanaise à contrôler efficacement la région montagneuse du sud du Liban.

Entre-temps, les États-Unis ont annoncé cette nuit que le cessez-le-feu avec le Liban sera prolongé jusqu'au 18 février. Jusque-là, Tsahal restera déployé dans plusieurs zones du sud du Liban, au-delà des 60 jours fixés dans l'accord de cessez-le-feu initial fin novembre. "L'accord n'a pas encore été pleinement appliqué par l'État du Liban", a déclaré le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou.