Les conditions d'Israël pour la libération des otages de Gaza révélées

La chaîne publique israélienne KAN a dévoilé mardi soir le document qui sert de base aux négociations sur les otages à Doha, au Qatar. Ce texte, présenté en hébreu au cabinet de sécurité, expose les conditions détaillées d'un potentiel accord. "L'objectif de l'accord est la libération de tous les otages israéliens détenus à Gaza - civils et soldats, vivants ou non - capturés à n'importe quel moment, en échange d'un nombre convenu de prisonniers palestiniens détenus dans les prisons israéliennes, et l'établissement d'un calme durable, menant à un cessez-le-feu permanent, au retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza et à la réhabilitation de la bande", précise le document.

Le texte détaille également le processus de libération des otages. "Le premier jour, trois otages israéliennes femmes seront libérées, le septième jour, quatre autres otages femmes, puis trois otages tous les sept jours - en commençant par ceux qui sont en vie", stipule le document.

Concernant le retrait militaire, Israël s'engage à se retirer du centre de Gaza, "principalement du corridor de Netzarim", et à démanteler complètement les avant-postes militaires. Les forces de défense israéliennes permettront l'entrée de l'aide humanitaire dès l'entrée en vigueur de l'accord.

Dans une première phase, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déjà approuvé le lancement de la reconstruction post-guerre à Gaza, comprenant la réhabilitation des infrastructures, le déblaiement des décombres, et l'acheminement d'au moins 60 000 caravanes et 200 000 tentes.

Selon KAN, alors que ce document exige initialement l'expulsion d'au moins 50 terroristes du Hamas soit à l'étranger soit vers Gaza, Israël demande désormais un nombre plus élevé. La deuxième phase de l'accord prévoit "une cessation permanente des opérations militaires et de toutes les activités hostiles, avec la mise en œuvre du calme".