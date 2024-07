Les corps des cinq otages israéliens retrouvés hier étaient gardés dans un tunnel de 20 mètres de profondeur à Gaza

L'opération de Tsahal pour retrouver les corps de cinq otages israéliens mercredi a duré 12 heures. Selon le porte-parole de Tsahal Daniel Hagari, les corps de Mia Goren, Raviv Katz, Oren Goldin, ainsi que des soldats Tomer Achimes et Kirill Brodsky étaient détenus sous une zone précédemment désignée par Tsahal comme zone humanitaire, où les civils gazaouis pouvaient s'éloigner du champ de bataille et recevoir une aide humanitaire et un abri.

Courtesy of the families

Après les informations obtenues, les soldats ont localisé une entrée dans le sol, menant à un tunnel d'environ 200 mètres de long et 20 mètres de profondeur avec plusieurs pièces où se trouvaient les otages décédés.

Les corps ont été retrouvés grâce à un renseignement précis fourni par le Shin Bet et les services de renseignement militaires, qui ont localisé les otages dans un tunnel. Cette opération a été possible grâce à la coordination entre les forces spéciales de Tsahal, y compris les unités d'ingénierie et de Yahalom. Les corps ont ensuite été identifiés par l'Institut médico-légal et les familles ont été informées. Depuis l'attaque du 7 octobre, Tsahal et le Shin Bet ont intensifié leurs efforts pour localiser et récupérer les otages israéliens.