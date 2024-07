Les dernières heures d'Ismaël Haniyeh à Téhéran : des chants "Mort à Israël" et une fausse Esplanade des mosquées

Les dernières heures d'Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, ont été marquées par un contraste saisissant entre la célébration publique et la fin tragique.

Le jour de son arrivée à Téhéran, le 30 juillet, où il a assisté à la prestation de serment du nouveau président Massoud Pezeshkian, Haniyeh est apparu confiant et souriant, entouré des figures clés de l'axe de la résistance contre Israël.

A la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien au parlement, il était assis aux côtés du secrétaire adjoint du Hezbollah, du chef du Jihad islamique et du porte-parole des Houthis. L'atmosphère était festive, avec tapis rouge, accolades et chants "mort à Israël, mort à l'Amérique".

Plus tard dans la journée, Haniyeh a été vu pour la dernière fois en public dans un parc à thème près de la tour Milad de Téhéran. Ce lieu, décrit comme une sorte de "Disneyland de l'axe de la résistance", présentait une grande reconstitution de l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa à la place du château traditionnel. Des spectacles alternatifs mettaient en scène une petite fille au milieu des ruines évoquant Gaza et un blessé hurlant de douleur. Une vidéo de 45 secondes montre Haniyeh visiblement ravi, accompagné de Ziad Nakhala et d'autres dirigeants du Hamas, dont Khalil El-Hayya.

Cependant, la soirée a pris une tournure moins VIP. Pour des raisons de sécurité, les Gardiens de la révolution ont décidé de ne pas loger Haniyeh dans un hôtel célèbre de Téhéran. Il a été installé dans l'un des endroits secrets du nord de la ville, une maison d'hôte spéciale choisie par les forces iraniennes.

C'est dans cette résidence que le destin d'Haniyeh a basculé. Vers 2 heures du matin, le bâtiment a été frappé "depuis les airs". Haniyeh a été tué dans sa chambre, aux côtés de l'un de ses gardes du corps, Wasim Abu Shaaban. Ziad Nakhala, qui se trouvait dans le même bâtiment à un autre étage, n'a pas été touché, n'étant apparemment pas la cible de l'attaque.