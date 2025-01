Le Hamas devrait libérer trois premiers otages dès l'entrée en vigueur de l'accord

Les responsables diplomatiques israéliens ont annoncé lundi soir être entrés dans "les phases avancées des négociations" avec le Hamas. Une source palestinienne citée par la BBC révèle que trois otages seront libérés dès l'entrée en vigueur de l'accord, suivis de quatre autres une semaine plus tard.

La première phase de l'accord prévoit la libération de 33 otages "humanitaires" - enfants, femmes, soldates, personnes âgées et malades - sur une période de 42 jours. Selon les sources israéliennes, la majorité de ces otages seraient en vie, bien qu'aucune confirmation formelle n'ait été reçue quant à leur état. Les femmes seraient les premières à être libérées selon le plan. Cette libération s'accompagnera d'un retrait progressif des forces israéliennes des zones peuplées de Gaza. L'échange se fera selon des ratios précis : 50 prisonniers palestiniens pour chaque femme soldat (dont 30 condamnés à perpétuité), et 30 prisonniers pour chaque civil israélien. Au total, 1 000 prisonniers palestiniens devraient être libérés, dont 190 purgeant des peines de plus de 15 ans, à l'exception notable de figures comme Marwan Barghouti et Ibrahim Hamad. Les responsables israéliens précisent qu'aucun "terroriste meurtrier" ne sera libéré en Judée-Samarie et qu'aucun participant à l'attaque du 7 octobre ne sera relâché.

Le retour des déplacés palestiniens vers le nord de Gaza sera strictement encadré : les piétons emprunteront la route côtière, tandis que les véhicules passeront par l'axe Salah al-Din. Un mécanisme de contrôle conjoint égypto-qatari, équipé de scanners, inspectera tous les véhicules. Tsahal maintiendra une zone tampon de 800 mètres le long des frontières et sa présence sur l'axe Philadelphi.

Au 16e jour de l'accord débuteront les discussions sur la seconde phase, concernant la libération des soldats et hommes en âge de combattre, ainsi que la restitution des corps. Une troisième phase abordera la gouvernance future de Gaza et sa reconstruction, bien qu'une réduction à deux phases soit envisagée pour accélérer le processus.

Une réunion cruciale est prévue mardi à Doha, en présence des émissaires américains Witkoff et McGurk, du chef du Mossad, du directeur du Shin Bet et du Premier ministre qatari. Netanyahu fait face à une opposition interne, dix députés de droite, dont certains du Likoud, exigeant le maintien d'une présence militaire à Gaza et la libération de tous les otages.