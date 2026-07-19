Alors que la famille d'Hadar Goldin et plusieurs personnalités politiques étaient réunies ce dimanche au cimetière de Kfar Saba pour marquer l'anniversaire de sa mort - le premier depuis le retour de sa dépouille en Israël -, de nouveaux détails émergent sur les recherches entreprises par les services de renseignement au fil des ans pour localiser le soldat tué et enlevé par le Hamas.

Pendant une décennie, une unité confidentielle du renseignement militaire israélien a mené une vaste opération pour localiser la dépouille du lieutenant Hadar Goldin, tué lors de la guerre de Gaza en 2014 et retenu par le Hamas. Selon une enquête publiée par Ynet, cette mission, baptisée « Ramenez vos fils de loin », a combiné collecte de renseignements, opérations spéciales, exploitation d’images, interrogatoires et infiltration de réseaux du Hamas, jusqu’au retour du corps du soldat en Israël en 2025.

Hadar Goldin, 23 ans, avait été tué le 1er août 2014 dans la bande de Gaza, peu après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu humanitaire de 72 heures. Lors de cette attaque menée près de Rafah, le Hamas avait également capturé son corps. Quelques jours auparavant, un autre soldat israélien, Oron Shaul, avait également été tué et enlevé.

En 2015, l’armée israélienne a confié à un officier de réserve du renseignement, connu sous le pseudonyme de colonel « Mem », la création d’une équipe chargée de retrouver les dépouilles des deux soldats. Le nom de l’unité faisait référence à un verset du prophète Isaïe : « Ramenez vos fils de loin ».

Une mission qualifiée de « recherche d’une aiguille dans une botte de foin »

L’équipe initiale, composée de quelques spécialistes du renseignement, s’est progressivement étoffée avec des dizaines d’experts militaires et opérationnels. Sa première tâche consistait à comprendre le fonctionnement interne du Hamas dans la gestion des soldats capturés.

Selon le rapport de Ynet, les enquêteurs ont établi que le Hamas disposait d’une procédure spécifique : après la capture d’un soldat, son corps était transféré dans une zone sécurisée appelée « cellule de séparation », afin que seuls certains cadres du mouvement connaissent son emplacement.

Les renseignements recueillis ont orienté l’équipe vers la brigade de Rafah du Hamas, soupçonnée de détenir la dépouille de Goldin. Une première piste semblait prometteuse lorsqu’un informateur palestinien a affirmé détenir des informations sur l’emplacement du corps. Mais les services israéliens ont découvert que le Hamas avait identifié cette source et tenté de la retourner.

Les enquêteurs ont alors changé d’approche et se sont tournés vers l’analyse minutieuse de centaines d’heures d’images provenant des opérations israéliennes dans les tunnels de Rafah.

Les tunnels de Rafah au cœur des recherches

Les images prises par les soldats israéliens ont révélé des inscriptions en arabe peintes sur les murs des tunnels, permettant de cartographier une partie du réseau souterrain. Les équipes du génie militaire ont également utilisé des techniques de traçage à l’aide de fumée afin de déterminer les points de sortie des galeries.

Les renseignements ont ensuite conduit les enquêteurs à examiner un scénario précis : le corps d'Hadar Goldin aurait pu être transporté dans une structure médicale avant d’être déplacé ailleurs.

En étudiant les images des caméras de l’hôpital Youssef al-Najjar à Rafah, les analystes ont identifié une ambulance suspecte arrivée peu après l’enlèvement du soldat. Des individus avaient été vus transférant un grand sac noir depuis une maison située au-dessus d’un tunnel.

« Je ne peux pas affirmer avec certitude qu’il s’agissait du corps, mais on pouvait voir un sac noir allongé », a déclaré l’un des responsables de l’opération.

Les enquêteurs ont également étudié les capacités de stockage frigorifique de l’établissement et identifié un médecin lié au Hamas, Marwan al-Hams, qui allait devenir un élément central de l’enquête.

Après le 7 octobre, la recherche reprend à Rafah

Après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et l’enlèvement de centaines de personnes vers Gaza, l’unité a été intégrée au dispositif militaire chargé des otages et des disparus.

Malgré l’élargissement de sa mission, elle a continué à suivre la piste d'Hadar Goldin. Les responsables ont notamment demandé à Tsahal d’éviter de frapper certaines zones de Rafah où ils soupçonnaient la présence de la dépouille.

Lors de l’offensive terrestre israélienne à Rafah en 2024, les forces spéciales ont finalement découvert un vaste réseau souterrain correspondant aux informations recueillies. Selon l’armée israélienne, le tunnel s’étendait sur plus de sept kilomètres, à environ 25 mètres de profondeur, et comprenait près de 80 salles utilisées pour le stockage, le repos des terroristes et la préparation d’opérations. Mais malgré des mois de fouilles, aucun signe de la dépouille n’a été retrouvé.

Un dernier interrogatoire décisif

Les enquêteurs se sont alors intéressés à Marwan al-Hams, soupçonné d’avoir joué un rôle dans le transfert et la dissimulation du corps. Selon les autorités israéliennes, il aurait participé à la déclaration de la mort de Goldin après son enlèvement et aurait eu connaissance de l’endroit où la dépouille était conservée.

Arrêté en juillet 2025 à Khan Younès lors d'une opération israélienne, al-Hams n’aurait toutefois pas livré d’informations lors de ses interrogatoires, même après avoir été conduit dans des tunnels découverts par Tsahal.

Les forces israéliennes ont également tenté d’obtenir des informations par d’autres moyens, notamment en interrogeant des proches du médecin, sans résultat immédiat.

Le retour de Hadar Goldin après onze années d’attente

Après avoir transmis au Hamas des informations précises sur l’endroit où se trouvait la dépouille, Israël a finalement obtenu son retour le 9 novembre 2025.

Les funérailles du lieutenant Goldin se sont déroulées quelques jours plus tard au cimetière militaire de Kfar Saba, en présence de sa famille, de ses proches et de nombreux responsables israéliens.

Son rapatriement a marqué la fin d’une attente de plus de onze ans pour sa famille. Il a également constitué l’un des derniers retours d’un soldat israélien détenu à Gaza depuis la guerre de 2014, avant la résolution de la crise des dépouilles liées aux attaques du 7 octobre.