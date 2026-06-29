Tsahal scelle le tunnel où le corps d'Hadar Goldin avait été retenu par le Hamas

Tsahal a annoncé ce lundi l'achèvement du scellement du tunnel souterrain où le corps du lieutenant Hadar Goldin avait été conservé par le Hamas après son enlèvement lors de l'opération « Bordure protectrice », le 1er août 2014.

Tué au combat dans le sud de la bande de Gaza, l'officier israélien avait été capturé par le Hamas. Son corps n'a été restitué à Israël qu'en novembre 2025, dans le cadre de l'accord ayant permis le retour des otages.

L'opération de neutralisation du tunnel a été menée par le Commandement Sud de Tsahal, avec la participation de l'unité d'élite du génie Yahalom, de la Shayetet 13 et des forces de la division de Gaza.

Long de plus de 16 kilomètres, l'ouvrage souterrain a nécessité trois mois de travaux pour être entièrement condamné. Selon Tsahal, plus de 30 000 mètres cubes de béton ont été utilisés pour sceller définitivement le réseau.

https://x.com/i/web/status/2071653846464799058 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'armée précise que ce vaste complexe comprenait environ 80 pièces servant de quartiers de vie et de centre de commandement du Hamas. Il était notamment utilisé par le commandant de la brigade de Rafah pour planifier et coordonner des opérations terroristes.

Le tunnel passait sous un quartier résidentiel de Rafah, à proximité du corridor de Philadelphie, ainsi que sous des mosquées, des jardins d'enfants, une école, des cliniques et une clinique de l'UNRWA, illustrant, selon Tsahal, l'utilisation par le Hamas d'infrastructures civiles pour ses activités militaires.

L'armée israélienne affirme que cette opération s'inscrit dans ses efforts visant à démanteler le réseau de tunnels du Hamas et à empêcher leur réutilisation à des fins militaires.