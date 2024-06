Les détails de l'accord Israël - Hamas "de la dernière chance" présenté par Joe Biden devant la presse vendredi

Le journal londonien "Al-Majalla" a publié aujourd'hui le texte de l'accord pour l'échange de prisonniers envoyé par Israël aux médiateurs égyptiens et qataris, et annoncé hier soir par le président Biden.

Préambule : "L'objectif de cet accord-cadre est d'obtenir la libération de tous les otages israéliens détenus dans la bande de Gaza, civils et soldats - qu'ils soient vivants ou non, et de toutes les périodes. Leur libération se fera en échange de la libération d'un nombre convenu de prisonniers des prisons israéliennes et en échange d'un calme durable - qui conduira à un cessez-le-feu permanent, au retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza et à la reconstruction de la bande.

L'accord-cadre comprendra 3 phases consécutives et interconnectées :

Première phase (42 jours) :

Il y aura une cessation temporaire des opérations militaires entre les deux parties, un retrait des forces israéliennes vers l'est et loin des zones densément peuplées vers la zone proche de la frontière, et ce dans toute la bande de Gaza, y compris l'axe de Netzarim.

Arrêt des vols militaires et de reconnaissance au-dessus de la bande de Gaza pendant 10 heures par jour et 12 heures les jours de libération des otages.

Chaque jour pendant la première phase, 600 camions entreront dans la bande de Gaza : parmi eux, 50 camions contenant du carburant et 300 des 600 arriveront dans le nord de la bande.

Le Hamas libérera 33 civiles et soldates kidnappées, des enfants de moins de 19 ans, des personnes âgées de plus de 50 ans et des civils blessés et malades, vivants ou morts. Israël libérera 30 prisonniers mineurs et femmes en échange de chaque civil libéré - sur la base de listes soumises par le Hamas selon l'ancienneté des prisonniers. Pour chaque personne âgée et chaque otage malade ou blessé libéré, Israël libérera 30 prisonniers âgés et malades, là encore selon l'ancienneté des prisonniers. Pour chaque soldate vivante libérée, Israël libérera 50 prisonniers - dont des condamnés à perpétuité et 20 condamnés à de longues peines, toujours sur la base d'une liste fournie par le Hamas.

IDF Spokesperson

Le septième jour de la première phase, le Hamas fournira des informations sur le nombre d'otages qu'il libérera, et le 22e jour de la première phase, Israël libérera tous les libérés de l'accord Shalit qui ont été réincarcérés. Si le nombre d'otages vivants libérés dans la première phase n'atteint pas 33, ce nombre sera complété par des corps des catégories de cette phase. En échange, Israël libérera dans la cinquième semaine de cette phase toutes les femmes et tous les enfants arrêtés dans la bande de Gaza après le 07/10.

Le 22e jour de la première phase et après que le Hamas aura libéré la moitié des otages civils vivants, y compris les soldates, les forces israéliennes se retireront du centre de la bande de Gaza - en particulier de l'axe de Netzarim.

En ce qui concerne le retour des réfugiés dans leurs zones de résidence et le retrait de Tsahal de l'axe de Netzarim : le troisième jour de la première phase (après la libération de 3 otages), l'armée israéliennes se retireront complètement de la rue Al-Rashid (axe côtier - n.d.t.) vers l'est jusqu'à l'axe Salah al-Din et les postes et installations militaires dans cette zone seront entièrement démontés. Il y aura un début de retour des réfugiés dans leurs lieux de résidence (sans porter d'armes à leur retour), il y aura une liberté de mouvement pour les résidents de la bande dans toute la bande et le premier jour de cette phase - une aide humanitaire sera introduite par l'axe Al-Rashid sans restrictions.

Deuxième phase (42 jours) :

Le retour au calme permanent (cessation des opérations militaires et de l'agression) sera annoncé - cette étape entrera en vigueur avant le début de la libération des hommes israéliens, civils et soldats, qui ont été kidnappés, en échange d'un nombre de prisonniers palestiniens à convenir et en échange d'un retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza.

Troisième phase (42 jours) :

Les parties se remettront mutuellement les corps et les restes de corps qui leur sont parvenus et dont ils ont connaissance. Début de la mise en œuvre d'un plan de reconstruction de la bande sur une période de 3 à 5 ans : y compris des maisons, des installations civiles, des infrastructures et une indemnisation pour ceux qui ont subi des dommages - le tout sous la supervision d'un certain nombre de pays et d'organisations, dont l'Égypte, le Qatar et l'ONU. La fin du blocus total de la bande de Gaza.