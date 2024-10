Les détails d'une journée au Sud Liban qui a coûté la vie à 8 soldats de Tsahal

Six commandos de Tsahal ont été tués lors d'intenses combats dans le sud du Liban tôt mercredi matin, lorsqu'un détachement de soldats d'élite de l'unité Egoz a lancé un assaut vers 4h30 du matin mercredi et a rencontré des terroristes du Hezbollah dans un bâtiment près de la frontière. Les soldats ont été accueillis par de lourds tirs d'armes légères, de missiles antichars et de mortiers.

Malgré les conditions météorologiques difficiles, les équipes médicales et les forces de sauvetage de l'unité 669, ainsi que le soutien terrestre et aérien, ont travaillé sous un feu nourri pour évacuer les blessés. Deux soldats de l'unité de reconnaissance Golani ont été tués par un missile antichar dans un incident séparé. Sept autres soldats ont été grièvement blessés.

Ceux qui ont perdu la vie : Harel Etinger, 23 ans, commandant d'équipe dans l'unité commando Egoz, originaire d'Eli ; Ido Broyer, 21 ans, de l'unité de reconnaissance de la brigade Golani ; Itai Ariel Giat, 23 ans, de l'unité de génie de combat Yahalom, originaire de Shoham ; Noam Barzilay, 22 ans, de l'unité commando Egoz, originaire de Kohav Yair ; Nazar Itkin, 21 ans, de l'unité commando Egoz ; Almken Terefe, 21 ans, de l'unité de reconnaissance de la brigade Golani, originaire de Jérusalem ; Or Mantzur, 21 ans, de l'unité commando Egoz, de Beit Aryeh.

Les commandos d'Egoz ont tous été tués au cours d'une fusillade avec des agents du Hezbollah dans un village du sud du Liban, ainsi qu'Eitan Itzhak Oster, dont la mort avait été annoncée plus tôt.

Les mauvaises conditions météorologiques, notamment un épais brouillard et une obscurité totale, ont compliqué l'opération. L'armée de l'air a mené des frappes sur les routes et les bâtiments voisins, y compris une mosquée où certains des terroristes s'étaient réfugiés. La mosquée a été détruite lors de l'attaque, et au moins 30 combattants du Hezbollah auraient été tués. Environ 30 soldats israéliens ont été blessés dans l'incident, plusieurs continuant à se battre malgré leurs blessures.

L'équipe de drones de l'unité Egoz a fourni un soutien crucial aux équipes, guidant les soldats et lançant des missiles pour combler les lacunes causées par la faible visibilité pour les avions de l'armée de l'air. Des combats antérieures mardi ont vu les commandos Egoz éliminer six terroristes du Hezbollah sans pertes israéliennes. Depuis le début de l'opération terrestre israélienne lundi soir, Tsahal a rapporté avoir tué environ 50 terroristes du Hezbollah par les forces commando.

Dans les mois précédant l'assaut terrestre, les forces israéliennes avaient ciblé 650 positions du Hezbollah dans le secteur proche de la Haute Galilée. Malgré cela, la force d'élite Radwan du Hezbollah avait dissimulé des lanceurs de roquettes souterrains et des centres de commandement, attendant l'incursion terrestre de Tsahal.