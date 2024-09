Les directeurs de la CIA et du MI6 appellent ensemble à un accord entre Israël et le Hamas

Les chefs des agences de renseignement étrangères américaine et britannique affirment qu'ils "travaillent sans relâche" pour obtenir un cessez-le-feu et un accord sur les otages à Gaza, dans une rare déclaration commune.

Le directeur de la CIA, William Burns, et le chef du MI6, Richard Moore, déclarent que leurs agences ont "exploité leurs canaux de renseignement pour pousser fermement à la retenue et à la désescalade."

Dans une tribune publiée dans le Financial Times, les deux maîtres-espions affirment qu'un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas "pourrait mettre fin aux souffrances et aux pertes effroyables de vies civiles palestiniennes et permettre le retour des otages après 11 mois de détention infernale."

AP Photo/Alexander F. Yuan, File

Burns a été fortement impliqué dans les efforts pour négocier la fin des combats, se rendant en Égypte en août pour des pourparlers de haut niveau visant à aboutir à un accord sur les otages et à un arrêt au moins temporaire du conflit.

Le président américain Joe Biden a récemment déclaré qu'il ne restait que "quelques questions à régler" mais le Premier ministre Benjamin Netanyahou a cependant affirmé que les informations faisant état d'une percée étaient "totalement inexactes", et le Hamas s'est montré tout aussi sceptique.