"Les effets du 7 octobre dureront de nombreuses années, durant lesquelles nous assisterons à la disparition d'Israël", déclare Khaled Meshaal

Khaled Meshaal, chef du Hamas à l'étranger, a publié un message vidéo pour marquer l'anniversaire des attaques du 7 octobre. Il y affirme que les effets des massacres se feront sentir pendant longtemps et qu'ils aboutiront à la disparition d'Israël. "Les effets du Déluge d'al-Aqsa (nom donné par le Hamas aux attaques du 7 octobre, ndlr), point noir dans l'histoire de l'entité sioniste, dureront de nombreuses années, durant lesquelles nous assisterons au retrait d'Israël", dit-il.

"La force de résistance, le Hamas en tête, a sacrifié ses meilleurs hommes, parmi lesquels Ismail Haniyeh et Saleh al-Arouri. Merci à ceux qui nous ont aidé avec des armes et à ceux qui nous ont soutenus au Liban, en Iran, au Yémen et en Irak, sacrifiant de nombreux martyrs, à commencer par Hassan Nasrallah", poursuit Meshaal.

"Le Déluge d'Al-Aqsa a relancé la question palestinienne et uni la nation arabe autour de celle-ci. Il est est une réaction naturelle à l'occupation et à l'accélération des plans de colonisation d'Israël. La surprise et l'originalité de ces attaques ont transmis un message fort : notre résistance à Gaza est un exemple vivant de sa capacité à se renforcer même dans des conditions presque impossibles. Le message du Déluge d'al-Aqsa est que lorsque nous unissons les arènes de résistance et luttons ensemble contre l'ennemi, nous gagnons et causons sa perte. L'ennemi a des capacités destructrices, mais quand nous combattons sur un seul front, il est vaincu et ne peut plus rien. Aujourd'hui, la nation entière doit ouvrir de nouveaux fronts de résistance, car c'est le devoir du jihad. De nouveaux fronts doivent s'ouvrir également d'un au niveau politique et juridique. Il faut persécuter l'entité sioniste dans les instances internationales jusqu'à ce que nous révélions son vrai visage", continue le leader du Hamas.

"Nous disons aux habitants de la bande de Gaza : ce que vous avez fait tient de l'impossible et nous sommes fiers de votre fermeté et de vos sacrifices. La victoire est proche, ne désespérez pas. Vos frères dans la bande de Gaza et en dehors de Gaza font l'impossible pour vous aider et mobiliser la nation arabe à vos côtés. Aujourd'hui, Yahya Sinwar se tient à la tête de notre organisation et avec toute la direction de la résistance nous vaincrons. Il n'y a pas d'autre possibilité que la victoire. Les gens doivent aussi continuer à manifester dans la rue en signe de soutien à la résistance. Nous voulons le jihad par les gens et par les armes. Nous voulons que davantage de fronts s’ouvrent. L'entité sioniste a été greffée sur nous et il est du devoir de la nation arabe de la combattre", conclut Meshaal.