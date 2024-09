Les Émirats arabes unis refusent de participer à l'après-guerre à Gaza sans État palestinien

Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Abdullah bin Zayed, a déclaré samedi que son pays ne jouera aucun rôle dans "l'après-guerre" à Gaza sans la création d'un État palestinien. Cette position contraste avec celle du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de ses partenaires de coalition, qui s'opposent fermement à la création d'un État palestinien après la guerre à Gaza.

"Les Émirats arabes unis ne sont pas prêts à soutenir l'après-guerre à Gaza sans l'établissement d'un État palestinien," a affirmé bin Zayed sur son compte X.

Cette déclaration intervient alors que des négociations pour un cessez-le-feu potentiel en trois phases sont en cours, sous la médiation des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar. Ces négociations incluent la libération d'otages, mais sont actuellement dans l'impasse.

Selon le journal Haaretz, le Hamas aurait récemment assoupli sa position concernant le contrôle israélien du corridor de Philadelphie, à la frontière entre Gaza et l'Égypte. Le groupe terroriste accepterait désormais que les forces israéliennes y maintiennent une présence, à condition qu'une date soit fixée pour leur retrait et que la guerre prenne fin complètement.

Netanyahou a insisté sur l'importance de contrôler le corridor de Philadelphie, notamment lors d'une récente conférence de presse où il a souligné la nécessité d'une présence militaire israélienne dans cette zone pendant la phase initiale de l'accord proposé.

Samedi soir, des centaines de milliers d'Israéliens se sont de nouveau rassemblés à travers le pays pour manifester contre le gouvernement et appeler à un accord de cessez-le-feu et de libération des otages. Ces manifestations ont pris de l'ampleur début septembre, après la découverte des corps de six otages dans un tunnel du sud de Gaza.