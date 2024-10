Les États-Unis et des pays arabes seraient en pourparlers avec l'Iran pour un cessez-le-feu global

Selon la télévision israélienne N12, les États-Unis et des États arabes auraient entamé des pourparlers secrets avec l'Iran en vue d'un cessez-le-feu global visant à apaiser tous les fronts de guerre simultanément. Israël ne serait pas actuellement impliqué dans cette initiative, mais de hauts responsables israéliens en auraient été informés. Le rapport indique qu'il n'est pas clair comment ces efforts affecteraient la bande de Gaza, considérée comme plus complexe que les autres fronts en raison du désir d'Israël de poursuivre les combats même après un éventuel accord sur les otages, et de l'exigence du Hamas d'un retrait israélien.

Un haut responsable israélien aurait déclaré : "Nous sommes actuellement en position de force, un cessez-le-feu sera à nos conditions, y compris un retrait [du Hezbollah] au-delà du Litani et le démantèlement de tous les sites militaires du Hezbollah dans les zones proches de la frontière."

Parallèlement, le Hezbollah semble avoir abandonné sa demande d'une trêve à Gaza comme condition préalable à un cessez-le-feu au Liban. Naim Qassem, le numéro deux du Hezbollah, a déclaré dans un discours télévisé : "Nous soutenons l'activité politique menée par Berri sous le titre de cessez-le-feu. Si l'ennemi (Israël) poursuit sa guerre, alors le champ de bataille décidera."

Ce changement de position du Hezbollah serait dû à diverses pressions, notamment le déplacement massif de personnes dans ses principaux bastions du sud du Liban et de la banlieue sud de Beyrouth, ainsi que l'intensification de la campagne terrestre israélienne.

Des responsables politiques libanais d'autres confessions ont récemment appelé à une résolution mettant fin aux combats sans lier l'avenir du Liban à la guerre de Gaza. Walid Jumblatt, figure druze libanaise, a déclaré : "Nous ne lierons pas notre sort au sort de Gaza." Le département d'État américain a commenté ce changement de position du Hezbollah, affirmant qu'il montrait que le groupe était sur la défensive et "se faisait malmener".