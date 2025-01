Les ex-otages observatrices de Tsahal libérées samedi témoignent : "Nous avons vu nos amies mourir"

Les quatre anciennes observatrices de Tsahal libérées samedi - Daniela, Liri, Naama et Karina - livrent progressivement des détails sur leur détention par le Hamas à Gaza. "Elles ne cessent de parler et de partager ce qu'elles ont vécu pendant tous ces mois. Elles racontent tout, sans ordre particulier, plutôt dans un besoin de décharger", confient leurs proches. Les jeunes femmes ont été témoins de l'ampleur de l'attaque du 7 octobre, ayant été capturées relativement tard dans la journée. Leur entourage rapporte que les événements survenus dans le bunker du poste de Nahal Oz - où elles ont vu leurs camarades agoniser et mourir - les ont profondément marquées.

À l'hôpital, elles restent inséparables, développant un humour noir et des blagues internes comme mécanisme de défense. Leur maîtrise de l'arabe, acquise en captivité, transparaît parfois dans leurs conversations où des mots arabes s'glissent naturellement.

Naama Levy a été isolée pendant une longue période avant de retrouver ses compagnes. "Quand elle les a revues, elle leur a demandé si c'était bien la réalité et si elles étaient vraiment vivantes", relate une source. Malgré les conditions difficiles et le peu de nourriture, les quatre femmes s'efforçaient de maintenir une activité physique.

"Les ravisseurs leur interdisaient de se tenir la main ou de pleurer, mais elles ont trouvé d'autres moyens de se soutenir mutuellement", précise le Dr Avi Benov, médecin militaire. Il révèle que certaines otages ont été détenues dans des tunnels pendant huit mois sans voir la lumière du jour. "Celles qui étaient ensemble s'en sont mieux sorties physiquement que celles isolées", note-t-il, ajoutant que les conditions se sont améliorées dans les jours précédant leur libération, avec l'accès aux douches et une meilleure alimentation.