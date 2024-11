Les familles américaines des victimes du 7 octobre poursuivent l'Iran en justice

Les familles des victimes américaines de l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023 et celles des soldats tués à Gaza ont déposé une plainte contre l'Iran, l'accusant d'avoir soutenu le massacre, rapporte le New York Times. La plainte a été déposée auprès du tribunal fédéral de Washington. Le document juridique détaille le soutien financier et logistique de l'Iran au Hamas et à d'autres organisations terroristes dédiées à la destruction d'Israël.

Au cœur de l'affaire se trouvent des documents saisis au Hamas, notamment des preuves d'une réunion en décembre 2022 au cours de laquelle Yahya Sinwar, alors chef du Hamas à Gaza, avait demandé 7 millions de dollars mensuels aux Gardiens de la Révolution islamique iraniens (IRGC) pour financer l'attaque du 7 octobre, nom de code "le grand projet".

La plainte souligne le rôle de coordination de l'Iran via l'IRGC dans la mise en relation du Hamas avec d'autres groupes, comme le Hezbollah, pour planifier l'assaut. Les États-Unis ont désigné le Hamas, le Hezbollah, le Jihad islamique et le Front populaire de libération de la Palestine comme des organisations terroristes étrangères.

Les familles impliquées dans l'affaire représentent les Américains tués, blessés ou traumatisés par l'attaque du 7 octobre qui a fait 46 morts américains, dont des enfants, et environ 250 otages, parmi lesquels 12 citoyens américains. L'action en justice concerne également les décès de plus de 30 soldats américano-israéliens morts en combattant pour Tsahal.

Les plaignants réclament des dommages et intérêts en vertu de la loi sur les immunités des États étrangers et de la loi antiterroriste. Les éminents avocats Gary M. Osen et Lee Wolosky dirigent l'affaire. En février dernier, au moins 66 victimes israélo-américaines avaient déjà déposé une plainte auprès d'un tribunal fédéral de New York, réclamant un milliard de dollars de compensation à l'Iran pour les meurtres et les préjudices physiques et mentaux subis lors du massacre du 7 octobre.