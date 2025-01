Les femmes avant les hommes, les vivants avant les morts : les étapes attendues de l'accord Israël-Hamas

Après la libération de Romi Gonen, Emily Damari et Doron Steinbrecher dimanche soir, 94 autres otages demeurent encore aux mains du Hamas. Dans les 41 prochains jours, 30 autres personnes kidnappées par les terroristes le 7 octobre 2023 devraient être libérées. Les femmes kidnappées sont censées être relâchées en premier, ensuite les hommes prévus dans la première phase (malades, blessés et âgés), les morts en dernier.

Samedi prochain, quatre autres otages seront libérés de captivité, dont au moins certains devraient être des soldates. Après la libération des trois femmes otages dimanche, sept femmes restent captives du Hamas : les civiles Arbel Yehud et Shiri Bibas et les soldates Karina Ariev, Daniela Gilboa, Liri Albag, Agam Berger et Naama Levy.

Courtesy of the families

On ne sait pas encore quand et à quelle étape de la première phase Shiri Bibas est supposée être libérée avec ses enfants Kfir et Ariel Bibas, ni même s'ils sont encore en vie. Les noms des otages qui seront libérés à chaque étape sont censés être communiqués 24 heures avant leur libération. Trois otages devraient être libérés à chaque fois, sauf le 42e et dernier jour de la première phase de l'accord, où 14 devraient être libérés d'un coup.

Parallèlement à la mise en œuvre de l'accord, les discussions concernant les prochaines phases devraient débuter dans 15 jours. À la fin de la première phase de l'accord, au cours de laquelle 33 otages seront libérés, 64 autres seront toujours aux mains des terroristes du Hamas.