Les Houthis "continueront probablement à tirer sur Israël même s'il y a un cessez-le-feu à Gaza", selon une experte

Dans le contexte de l'escalade entre les Houthis au Yémen et Israël, Inbal Nissim Lovton, chercheuse sur le Yémen et experte des Houthis, a été interviewée par i24NEWS en hébreu, et a partagé sa compréhension de l'évolution du conflit. "La dynamique entre Israël et les Houthis ne fait pencher la balance en faveur d'aucune des parties", dit-elle, ajoutant que "même en cas d'accord avec le Hamas dans la bande de Gaza, il est très probable que les Houthis ne cesseront pas leurs attaques".

La chercheuse a rappelé que les dirigeants houthis ont déclaré par le passé qu'ils attaqueraient tout pays qui essaierait de parvenir à un accord de normalisation avec Israël. Ils visent notamment les pourparlers en cours depuis quelques années avec l'Arabie saoudite, qu'ils sont apparemment déterminés à empêcher.

Elle a également souligné la position des Houthis envers l'Autorité palestinienne : "Il y a des critiques parmi les dirigeants houthis envers les mécanismes de sécurité palestiniens qui, de leur point de vue, collaborent avec Israël et ne travaillent pas pour le peuple palestinien".