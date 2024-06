"Les Israéliens sont exactement là où nous voulons qu'ils soient" : le chef du Hamas satisfait de l'avancée de la guerre

"Les Israéliens sont exactement là où nous voulons qu'ils soient", aurait déclaré Yahya Sinwar. Le chef du Hamas à Gaza aurait ainsi exprimé sa satisfaction concernant l'avancée de la guerre et la position d'Israël sur la scène internationale dans un message aux responsables de l'organisation terroriste basés au Qatar, en charge des négociations pour un cessez-le-feu.

Ce message a été relayé par le Wall Street Journal en même temps que des dizaines d'autres dans lesquels Sinwar affirme que l'Etat hébreu "a beaucoup plus à perdre dans la guerre" que le Hamas. On y voit également son mépris total pour les pertes en vies humaines à Gaza, qu'il qualifie de "sacrifice nécessaire" dans la "guerre de libération nationale".

Dans une lettre datée du 11 avril, le chef de l'organisation terroriste fait référence à la mort des trois fils d'Ismail Haniyeh, tués dans une frappe israélienne, écrivant : "Leur mort insufflera la vie dans les veines de la nation et l'amènera au faîte de sa gloire et de son honneur."

Plus tôt cette semaine, il a été rapporté que Yahya Sinwar avait informé les médiateurs arabes, le Qatar et l'Égypte, qu'il n'accepterait un accord avec Israël que si celui-ci s'engageait à mettre un terme immédiat et définitif à la guerre. Il a également indiqué qu'il n'accepterait ni le désarmement du Hamas, ni la mise en place d'une force internationale dans la bande de Gaza.