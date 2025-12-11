"Les médecins de Gaza ont tué ma fille en injectant de l'air dans ses veines", révèle le père de Noa Marciano

Avi Marciano, père de la caporale de l’armée israélienne Noa Marciano, affirme avoir découvert les circonstances de la mort de sa fille grâce à une vidéo glaçante reçue sur Telegram. Dans un témoignage relayé mercredi sur Instagram par l’activiste israélien Shai Deluca, il décrit les dernières minutes de la jeune soldate, capturée vivante par le Hamas le 7 octobre 2023.

Selon lui, les images montrent Noa transportée à l’hôpital Shifa, à Gaza, où un membre du personnel médical lui aurait injecté de l’air dans les veines, provoquant sa mort. "Un professionnel de santé a décidé de la tuer", déclare-t-il. Il affirme avoir vu sa fille "supplier pour sa vie", visiblement consciente mais gravement affaiblie.

Noa avait été blessée par des tirs et des éclats lors des combats dans la zone, mais ces blessures n’étaient pas mortelles, insiste son père. Dans la vidéo, la jeune caporale évoque sa famille et implore que les bombardements cessent, craignant pour les autres Israéliens retenus en captivité. Lorsque les forces israéliennes se sont rapprochées de l’endroit où elle était détenue, ses ravisseurs l’auraient déplacée vers Gaza City.

Une semaine plus tard, grâce à des renseignements recueillis sur le terrain, l’armée israélienne a pu récupérer son corps et le rapatrier en Israël pour l’inhumer. Le Hamas a immédiatement imputé sa mort à une frappe aérienne israélienne. Mais selon Tsahal, les experts qui ont examiné la dépouille ont estimé que les blessures visibles correspondaient davantage à des impacts de balle, et qu’elle pourrait également avoir été victime d’une chute.

Le témoignage d’Avi Marciano s’ajoute aux nombreuses accusations portées depuis un an contre les groupes terroristes opérant à Gaza et souligne une fois encore les zones d’ombre entourant le sort des otages israéliens.