Otages : des progrès "significatifs" réalisés à Doha, les négociations se poursuivent

Le sommet de Doha pour un accord de cessez-le-feu et la libération d'otages entre Israël et le Hamas a marqué un tournant décisif dans le processus de paix, selon de nombreux responsables de l'administration Biden : "Ces deux jours de pourparlers ont été les plus constructifs que les médiateurs aient vus depuis des mois".

Le président américain Joe Biden s'est personnellement impliqué dans les discussions, et s'est entretenu vendredi soir avec le président égyptien Abdel-Fattah el-Sissi et l'émir du Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Le responsable américain a rapporté que les trois dirigeants sont d'accord sur le fait que "nous sommes maintenant dans la phase finale". Biden, après avoir publié une déclaration selon laquelle la proposition "offre une base pour parvenir à un accord final", a ensuite adopté un ton plus prudent devant les journalistes : "Il y a une heure encore, c'était toujours en jeu. Je suis optimiste. Ce n'est pas fini, loin de là. Il y a encore quelques problèmes. Je pense que nous avons une chance", a-t-il déclaré, sans donner plus de détails. Interrogé sur le début potentiel d'un cessez-le-feu en cas d'accord, Biden a répondu : "Cela reste à voir."

Du côté israélien, un haut responsable a cherché à tempérer les attentes : "Même si des progrès aient effectivement été réalisés à Doha sur plusieurs aspects controversés de l'accord sur les otages en cours de négociation, ces avancées n'ont eu lieu qu'entre Israël et les médiateurs".

Concernant l'accord lui-même le responsable américain a fourni quelques détails supplémentaires. Il a notamment évoqué la question du corridor de Philadelphie entre l'Égypte et Gaza, affirmant que "cette question évolue dans la bonne direction et est très cohérente avec le texte du 27 mai". Sur la question des déplacements entre le nord et le sud de Gaza, il a précisé : "Nous pensons, tout comme les autres médiateurs... que si quelqu'un porte des armes du sud au nord, ce serait une violation de l'accord. C'est quelque chose qui a été réaffirmé tout au long des pourparlers."

Le responsable a également reconnu que certains aspects de l'accord sont "déchirants", faisant référence aux prisonniers palestiniens qu'Israël devra libérer. Néanmoins, il a souligné que la principale raison d'aller de l'avant avec l'accord est de sauver la vie des otages à Gaza : "Si vous continuez à négocier pendant des mois et des mois et essayez d'obtenir un accord parfait... vous risquez de n'avoir plus d'otages à sauver". Alors que les négociations se poursuivent, le secrétaire d'État américain Antony Blinken doit se rendre en Israël dimanche.