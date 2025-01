Les négociations sur les otages entre le Hamas et Israël dans l'impasse

Malgré de récents espoirs et la reprise des pourparlers, les négociations entre le Hamas et Israël concernant les otages ont atteint une impasse, selon des médiateurs arabes cités par le Wall Street Journal. Ces derniers estiment qu'un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages est peu probable avant la fin du mandat du président américain Joe Biden. Les discussions portaient sur une trêve de 60 jours à Gaza en échange de la libération de 30 otages répondant à certains critères. Le Hamas aurait renoncé à exiger la fin totale de la guerre dans l'immédiat, se concentrant plutôt sur un cessez-le-feu temporaire, la libération de prisonniers palestiniens et l'augmentation de l'aide humanitaire vers Gaza.

Cependant, des obstacles persistent. Selon le Wall Street Journal, "le Hamas a rejeté 12 des 34 otages dont Israël demandait la libération - proposant à la place la libération de 22 otages vivants et de 12 corps". Des sources égyptiennes avaient précédemment rapporté que le Hamas refusait de libérer 11 des 34 otages réclamés par Israël, les considérant comme des soldats.

Un autre point de blocage concerne les prisonniers palestiniens. Les médiateurs arabes affirment qu'Israël a refusé de libérer certains détenus demandés par le Hamas. Bien que les médiateurs n'aient pas précisé lesquels, des informations antérieures suggèrent que le Hamas souhaite la libération de Marwan Barghouti, un leader du Fatah condamné en 2004 à cinq peines de prison à perpétuité pour des actes terroristes.

Le processus est également compliqué par le fait que le Hamas n'aurait pas fourni une liste complète des otages encore en vie, selon des sources citées par des médias israéliens. Malgré l'optimisme affiché par l'administration Biden concernant l'avenir d'un accord sur les otages, le rapport du Wall Street Journal laisse entendre que tout accord éventuel interviendrait sous la présidence de Donald Trump. Ce dernier a averti à plusieurs reprises qu'il y aurait "l'enfer à payer" si le Hamas continuait à détenir les otages.

"Nous continuons à travailler aussi dur que possible pour essayer de mettre en place un accord de cessez-le-feu avant notre départ", a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, vendredi dernier. Il a ajouté : "C'est à cause du Hamas qui fait obstacle ou refuse d'avancer sur ces détails que nous n'avons toujours pas de conclusion."