Les otages libérés racontent avoir été forcés à lire le Coran et à apprendre la charia

Les otages libérés ce samedi par l'armée israélienne ont commencé à livrer des détails sur leurs conditions de captivité. Ils ont relaté avoir subi un lavage de cerveau et des abus psychologiques. Certains ont également été forcés de lire le Coran et d'apprendre les règles de la charia. Noa Argamani a révélé pour sa part avoir été détenue dans plusieurs appartements successifs, mais jamais dans des tunnels. La dernière maison dans laquelle elle se trouvait appartenait à de riches Gazaouis, ce qui expliquerait qu'elle ait été plutôt bien nourrie. Elle a également raconté qu'elle avait l'autorisation de sortir de temps en temps pour prendre l'air, en étant déguisée en femme arabe afin de ne pas être reconnue. Elle n'avait, en revanche, pas souvent l'autorisation de prendre une douche.

Selon la chaîne 13, la jeune femme a par ailleurs confirmé avoir été détenue au même endroit que Yossi Sharabi et Itai Sabirsky, deux autres otages qui ont été tués il y a quelques mois. Yossi Sharabi aurait apparemment été tué lors d'une frappe israélienne contre un bâtiment proche de l'endroit où il se trouvait, tandis qu'Itai Sabirsky aurait été assassiné par le Hamas quelques jours plus tard. "Lorsqu'il y a e cette frappe, j'étais sûre que j'étais morte moi aussi", a raconté Noa à sa famille.

Almog Meir a quant à lui relaté qu'il tenait un journal en captivité, ce qui lui permettait notamment de compter les jours depuis son enlèvement. Sur chaque nouvelle page, il écrivait : "Chaque jour de vie en plus est un cadeau". Il a en outre raconté à ses proches avoir eu l'occasion de voir à la télévision les manifestations pour la libération des otages, et avoir vu sa photo brandie sur des pancartes. Le jeune homme était certain que sa famille avait pu le voir dans une vidéo du Hamas, étant donné que ses geôliers l'avaient filmé le jour de son anniversaire. Il semble toutefois que l'organisation terroriste ait finalement décidé de ne pas diffuser ces images.