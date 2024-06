"Les otages sont les pions d'un jeu auquel aucun de nous n'a été convié", affirment les parents de Hersh Goldberg-Polin

Jon Polin et Rachel Goldberg, les parents de l'otage Hersh Goldberg-Polin, sont revenus mardi, sur i24NEWS, sur leur décision de diffuser des images de l'enlèvement de leur fils le 7 octobre au Festival Nova, images auxquelles ils ont seulement eu accès quelques jours plus tôt. "Il ne s'agit pas de nous, nous pensons aux otages à chaque instant. Mais pour l'opinion, après 263 jours de guerre, ces 120 otages sont devenus un groupe indifférencié de personnes. Ce sont pourtant 120 individus avec des rêves, des familles et des vies qui leur ont été brusquement volées."

Rachel Goldberg a décrit l'impact traumatisant du film, qui montre leur fils couvert de sang, maltraité par ses ravisseurs et la main amputée. "Voir ces images a ravivé le traumatisme du 7 octobre d'une manière atroce. Il est terrible de voir son enfant se faire frapper, tirer par les cheveux."

Jon et Rachel ont souligné l'urgence de la situation et appelé à des efforts "mondiaux intenses" pour accélérer la libération des 120 otages vivants et morts.

Yonatan Sindel/Flash90

Les parents de Hersh ont aussi dénoncé l'inaction du gouvernement pour libérer les otages : "Les otages sont des pions dans un jeu auquel aucun de nous n'a été convié. Le gouvernement n'en fait évidemment pas assez parce que de nombreux intérêts politiques viennent perturber l'évolution des discussions".

Interrogée sur des discussions entre les Etats-Unis et le Hamas pour faire libérer les otages américains, dont fait partir Hersh, Rachel a affirmé que le secrétaire d'Etat Antony Blinken lui a assuré "travailler à la libération de tous les otages".