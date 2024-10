Les pays du Golfe et l'Égypte divisés sur le sort du Liban après les coups portés au Hezbollah

Selon la radio Kan Reshet Bet, les États sunnites du Golfe, notamment l'Arabie saoudite, ne versent pas de larmes sur les coups récemment portés au Hezbollah par Israël. Au contraire, ils y voient une opportunité. Une source au sein de la famille royale saoudienne a déclaré à Kan News : "Les actions d'Israël ces dernières semaines contre le Hezbollah, en particulier l'élimination de Hassan Nasrallah, ont créé des opportunités pour changer la réalité sur la scène libanaise, renforcer les institutions gouvernementales et affaiblir l'influence du Hezbollah et de l'Iran."

Dans la foulée, les pays du Golfe, menés par les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Qatar, ont lancé un pont aérien d'aide humanitaire vers le Liban.

Cependant, l'Égypte, pourtant membre honoraire du camp des pays sunnites, voit les choses différemment. Un diplomate arabe d'un pays de la région a confié à Kan News : "Il y a des différences d'approche entre les pays du Golfe sunnites et l'Égypte concernant les coups portés par Israël au Hezbollah. Alors que les pays du Golfe s'en réjouissent et souhaitaient l'élimination du Hezbollah, Le Caire craint que si Israël va trop loin, cela ne conduise à des violences entre les différentes communautés au Liban, voire à une guerre civile." Selon ce diplomate, Le Caire considère que la vision des pays du Golfe sunnites, qui se réjouissent de la chute du Hezbollah, est à court terme et non à long terme.