"Les preuves des crimes sexuels commis par le Hamas ne feront qu'augmenter", déclare Kamala Harris

Amit Soussana, ex-otage du Hamas libérée lors de la trêve conclue fin novembre, a été accueillie à la Maison Blanche par la vice-présidente Kamala Harris, à l'occasion d'une conférence sur les violences sexuelles lors des conflits. Elle est la première personne enlevée le 7 octobre à avoir témoigné directement de viols subis en captivité.

"C'est difficile pour moi de parler de ce que j'ai vécu, mais c'est encore plus difficile de garder le silence. Les abus sexuels que j'ai subis ne devraient jamais arriver à personne. Il n'y a aucune justification pour cela", a-t-elle dit en prenant la parole lors de cette conférence.

"Etre captif signifie que vous n'avez plus aucun contrôle sur votre corps ou votre esprit. Lorsque j'étais là-bas, je m'étais promis que si jamais je m'en sortais, je ne permettrai pas que ce qui m'était arrivé me définisse", a-t-elle poursuivi, avant d'appeler à un accord pour la libération de tous les otages. "Je ne pourrai pas guérir tant que les personnes enlevées, mes frères et sœurs, ne seront pas revenues", a-t-elle conclu.

https://twitter.com/i/web/status/1802907830556750281 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Après plusieurs témoignages de victimes ainsi que la projection du film de Sheryl Sandberg documentant les crimes sexuels commis le 7 octobre, la vice-présidente américaine, Kamala Harris, s'est également exprimée. "Je remercie particulièrement les survivants qui sont avec nous aujourd'hui. La violence sexuelle est une tactique de guerre depuis des temps immémoriaux, principalement dirigée contre les femmes et les filles. En Ukraine, des soldats russes ont violé des femmes, tout comme en Irak, au Soudan, en Ethiopie ou en Haïti. Et le 7 octobre, le Hamas a commis des atrocités inimaginables", a-t-elle relevé.

27a

"Je tiens à remercier Sheryl Sandberg pour son film. En plus des témoignages que j'ai entendus, j'ai également vu des photos du festival Nova juste après le 7 octobre de femmes israéliennes retrouvées nues et en sang. Le Hamas a commis ce jour-là des viols et des viols collectifs. Nous ne pouvons pas détourner les yeux et nous ne resterons pas silencieux", a-t-elle encore dit, ajoutant : "Les preuves des viols commis par le Hamas ne feront qu’augmenter à mesure que davantage de personnes enlevées seront libérées. Mon cœur se brise en pensant à tous les survivants et leurs familles, ainsi qu'à toutes les souffrances des huit derniers mois en Israël et à Gaza. C'est pourquoi nous avons été clairs : le Hamas doit accepter l'accord proposé, qui mènera à la libération des personnes enlevées."