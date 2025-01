Les proches d'Agam Berger célèbrent sa libération

Des dizaines d'amis et de membres de la famille se sont rassemblés devant l'immeuble d'Agam Berger à Holon, récitant des psaumes et sortant un rouleau de la Torah pour célébrer sa libération. Agam Berger, observatrice militaire enlevée de la base de Nahal Oz, a été remise aux forces de Tsahal ce jeudi après 482 jours de captivité à Gaza. "Elle nous faisait des tresses - maintenant elle peut me faire n'importe quelle coiffure. Le peuple d'Israël vit. Ces images nous émeuvent tellement, c'est Agam et elle est forte", témoigne son amie Agam Sasson. Rinet Sasson ajoute qu'Agam est "une fille rare qui joue merveilleusement bien de la musique".

Enlevée seulement deux mois après son engagement dans l'armée, Agam apparaît dans la vidéo de sa capture avec le visage taché de sang, sans qu'on sache s'il s'agit du sien ou de celui de ses camarades assassinées à ses côtés. Elle était la dernière observatrice de Nahal Oz encore en captivité, après la libération de quatre de ses collègues samedi dernier.

Fille de Shlomi et Merav, Agam a une sœur jumelle, Li-Yam, et deux frères, Bar et Ila. Violoniste, elle est décrite par sa famille comme une personne dominante et combattante pour la justice, qui se porte volontaire auprès de populations ayant des besoins spéciaux.

Les otages libérées ont rapporté qu'Agam est restée fidèle à sa foi pendant sa captivité, bénissant la nourriture et refusant d'allumer du feu pendant le shabbat. Le 26 novembre, lors de l'anniversaire de son père, l'ex-otage Agam Goldstein-Almog avait transmis un message : "J'étais avec ton Agam en captivité, elle m'a demandé de te souhaiter un joyeux anniversaire."