"Les réels criminels de guerre ne se trouvent pas en Israël, vous devriez avoir honte" (Benjamin Netanyahou à la tribune de l'ONU)

"Je n'avais pas l'intention de venir ici cette année, mais après avoir entendu les mensonges et les calomnies de nombreux orateurs à cette tribune, j'ai décidé de venir présenter les faits. Voici la vérité : Israël veut la paix, aspire à la paix, a fait la paix - et fera à nouveau la paix." Le ton est donné. Pendant plus de 30 minutes il va se faire l'avocat d'Israël et l'accusateur des Nations Unies".

Après avoir annoncé qu'Israël frapperait le Hezbollah tant que celui-ci serait une menace, il s'en est pris aux Nations-Unies

"Mais nous sommes confrontés à des ennemis sauvages, et nous devons nous défendre - contre cet ennemi meurtrier", a-t-il affirmé. "Il ne veut pas seulement nous détruire, mais l'humanité - et nous ramener à une ère sombre de terreur. La malédiction de l'agression iranienne, ou la bénédiction de la réconciliation entre Juifs et Arabes" qui se rapprochait avec la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite".

AP / Patricia Smith

" La malédiction a commencé quand le Hamas a envahi Israël, mais ne s'est pas arrêtée là. Israël a dû se défendre sur six autres fronts organisés par l'Iran. En avril, l'Iran a attaqué directement Israël pour la première fois, tirant des centaines de missiles et de drones. J'ai un message pour l'Iran - si vous nous attaquez, nous vous attaquerons."

Le Premier ministre a présenté au cours de son discours deux cartes du Moyen-Orient, la première avec "bénédiction et paix", et la seconde avec "malédiction et terreur". Selon lui, "Regardez la deuxième carte de la malédiction de l'Iran, ses bras ont frappé les voies maritimes, ont frappé les nations de l'intérieur et ont répandu la souffrance. D'un côté, il y a la bénédiction et un avenir d'espoir - de l'autre, un avenir noir de désespoir. Si vous pensez que c'est juste une malédiction pour Israël - vous devez y repenser.

Depuis longtemps, le monde ferme les yeux sur l'agression extérieure et intérieure - et cela doit cesser maintenant", a souligné Netanyahu, qui a appelé l'ONU à rétablir les sanctions contre l'Iran pour qu'il n'atteigne pas l'arme nucléaire. Après avoir annoncé qu'Israël frapperait le Hezbollah tant que celui-ci serait une menace, il s'en est pris aux Nations-Unies et aux mandats d'arrêt qui le menacent, lui et Yoav Gallant : "Les réels criminels de guerre ne se trouvent pas en Israël, vous devriez avoir honte".