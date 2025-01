Les restes de corps trouvés à Gaza formellement identifiés comme ceux de l'otage Hamza al-Ziadna

L'Institut de médecine légale d'Abu Kabir a confirmé ce vendredi l'identification des restes de Hamza al-Ziadna, 23 ans, quelques jours seulement après la découverte du corps de son père Youssef, 54 ans.

Les corps du père et du fils ont été découverts par les forces de Tsahal et du Shin Bet dans un tunnel souterrain dans la région de Rafah, au sud de Gaza. Les circonstances exactes de leur décès restent encore à déterminer. Les deux hommes auraient été détenus ensemble jusqu'à leur mort.

Selon des sources proches du dossier, le père et le fils qui ont été pris en otage vivants, seraient décédés il y a environ un an.

Hamza et Youssef, Arabes israéliens d'origine bédouine, ont été kidnappés le 7 octobre au kibboutz Holit avec deux autres enfants de ce dernier.,Aisha et Bilal. Tous étaient employés comme travailleurs agricoles par la localité. Aisha, 17 ans, et Bilal, 18 ans, ont pu retrouver la liberté en novembre 2023 dans le cadre des accords de libération d'otages.