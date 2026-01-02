Les services de sécurité avaient connaissance des agressions sexuelles subies par Romi Gonen en captivité

Les services de renseignement israéliens disposaient de renseignements quasi immédiats indiquant que Romi Gonen avait été victime d’agressions sexuelles pendant sa captivité. Selon des sources, ces informations provenaient d’une conversation entre terroristes du Hamas, rapidement interceptée et portée à l’attention de hauts responsables, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahou, peu après le premier accord sur la libération d’otages.

Des efforts ont été menés en temps réel pour contacter Izz ad-Din al-Haddad, alors chef de la brigade de Gaza du Hamas, qui détenait la majorité des femmes captives, afin de mettre fin aux abus sexuels.

Dans une interview accordée à l’émission « Uvda » jeudi soir, Romi Gonen a décrit les menaces subies, y compris un pistolet braqué sur sa tempe, et a raconté avoir été interrogée par Izz ad-Din Al-Haddad, devenu depuis le chef du Hamas, sur les agressions. Un témoignage qui souligne l'exceptionnel courage et la résilience dont elle fait preuve face à ces violences.