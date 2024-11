Liban : Israël découvre un arsenal russe massif dans les bastions du Hezbollah

L'avancée des forces israéliennes dans le sud du Liban a mis au jour d'importants stocks d'armement russe, rapporte le Wall Street Journal, confirmant les soupçons de longue date concernant le renforcement des capacités militaires du Hezbollah grâce à des armes russes sophistiquées. Selon des responsables de la sécurité syrienne et un officiel arabe, une partie de ces armes, notamment des missiles antichars Kornet modernes fabriqués jusqu'en 2020, ont été acheminées ces dernières années depuis les stocks russes en Syrie voisine.

https://x.com/i/web/status/1858754579225346462 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Israël doit être plus ferme et défendre ses intérêts", a déclaré au Wall Street Journal, Arkady Mil-Man, ancien ambassadeur israélien en Russie. "Nous devons expliquer aux Russes que nous ne tolérerons plus aucune aide au Hezbollah et à l'Iran qui pourrait nuire aux Israéliens."

Un major israélien dirigeant le laboratoire national de démontage des munitions confirme que "60 à 70% des armes saisies dans les premiers jours de l'invasion étaient russes". Outre les Kornet, l'arsenal comprend d'autres systèmes de missiles guidés antichars comme les Metis, Konkurs, Fagots et Saggers.

Michael Cardash, ancien chef adjoint de la division de déminage de la police israélienne, a précisé que "les marquages sur les Kornet confirment qu'il s'agit de modèles russes et non de leurs copies iraniennes Dehlavieh".

Ces découvertes inquiètent les autorités israéliennes quant à un possible approfondissement des relations entre Moscou et le Hezbollah. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie cherche plus agressivement à défier les États-Unis et leurs alliés dans la région.

Un sergent-chef israélien membre d'une équipe d'évacuation médicale au Liban a souligné que "les missiles antichars ou Kornet, qui peuvent être tirés depuis 7 à 8 kilomètres, sont les armes les plus meurtrières" contre les forces israéliennes. Depuis le début de l'opération terrestre contre le Hezbollah au Liban, 43 soldats israéliens ont été tués. CopyR