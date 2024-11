Liban-Israël : l'accord sur la frontière nord se précise malgré l'attente du feu vert iranien

Les hauts responsables israéliens de la défense et de la sphère politique expriment un optimisme prudent suite à la récente visite du médiateur américain Amos Hochstein dans la région. Selon des sources de haut niveau informées des discussions, Hochstein a adopté une approche ferme et intransigeante face aux Libanais, présentant une série de conditions claires au Hezbollah, ce qui aurait permis une avancée significative dans les négociations. "Je leur ai présenté un ultimatum, et il semble que cela ait fonctionné", aurait déclaré Hochstein lors de discussions privées avec des responsables israéliens. Cependant, malgré cette atmosphère positive, des sources diplomatiques impliquées dans ces délicates négociations pointent un obstacle majeur : le camp libanais n'a pas encore reçu l'approbation finale de l'Iran, qui exerce une influence décisive sur le Hezbollah.

Les efforts diplomatiques intensifs de ces derniers jours se sont concentrés sur la minimisation des cas où Israël devrait violer la souveraineté libanaise en cas de violation de l'accord. L'objectif principal est d'accorder les pouvoirs les plus étendus possibles au mécanisme de surveillance international, tout en définissant des critères précis pour les situations où Israël serait autorisé à exercer sa liberté d'action militaire.

Dans le cadre de ces avancées, le commandant du CENTCOM américain a rencontré ce week-end le chef d'état-major israélien Herzi Halevi. Selon le projet d'accord en cours d'élaboration, l'armée libanaise devra mener une vaste opération d'évacuation des armes des villages du sud du Liban, sous la supervision étroite des forces du CENTCOM.

Parallèlement aux progrès diplomatiques, Tsahal maintient une pression militaire significative depuis les airs et élargit ses opérations de manœuvre dans le secteur. Le chef d'état-major a également ordonné aux divisions de l'état-major de poursuivre l'élaboration de plans opérationnels complets, tant pour un échec des négociations que pour une violation de l'accord par le Hezbollah, scénarios qui pourraient nécessiter une série d'actions militaires en territoire libanais.