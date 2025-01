Liban : Israël prévoit de maintenir trois bases militaires dans le Sud avec l'aval américain

Selon le journal Al-Akhbar, Israël a reçu mercredi l'accord de l'émissaire américain Amos Hochstein et du général Jasper Jeffers, chef du comité de supervision du cessez-le-feu, pour établir trois bases militaires en des points stratégiques du Sud-Liban. Cette décision intervient alors que la période de 60 jours fixée par l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah doit s'achever dans deux semaines.

Les sources citées par le journal détaillent l'emplacement des trois bases prévues : la première dans la zone d'Al-Labouneh dans le secteur ouest, près de Naqoura et Alma al-Shaab, face aux localités de Galilée occidentale. La deuxième est planifiée à Jabal Blat dans le secteur central, entre Marouahine, Ramia, Beit Lif et Al-Qouzah, face aux localités de Zarit et Shtula. La troisième sera établie dans la zone d'Al-Hamams, entre Khiam et Al-Wazzani, face à Metulla.

Des sources du cabinet de sécurité israélien soulignent qu'il existe des zones au Liban dont Israël ne compte pas se retirer avant plusieurs années. Cette position découle d'un désaccord fondamental dans l'interprétation de l'accord : alors que le Liban souhaite distinguer les villages des infrastructures terroristes, la position israélienne est plus stricte, considérant que tout bâtiment ayant servi de dépôt d'armes ou de zone de préparation est une infrastructure terroriste qui ne pourra être réhabilitée.

Le ministre Bezalel Smotrich a fait allusion à ces intentions en déclarant qu'il y a "des choses qu'il s'abstient de dire pendant 15 jours", faisant référence à l'entrée en fonction prévue de Donald Trump. Ses propos renforcent les estimations selon lesquelles Israël prévoit de rester dans certaines zones même après la fin des 60 jours fixés par l'accord.