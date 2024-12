Liban : les services américains alertent sur la reconstruction du Hezbollah

Le Hezbollah s'efforce de reconstituer sa puissance et ses stocks d'armement perdus lors de l'opération israélienne "Flèches du Nord", selon des informations de Reuters confirmées par plusieurs sources américaines. Cette évaluation provient d'un responsable américain, d'une source israélienne et de deux membres du Congrès ayant eu accès à ces informations. Les agences de renseignement américaines ont établi ces dernières semaines que le Hezbollah, même pendant l'opération, a cherché à recruter de nouveaux militants et à trouver des moyens innovants d'acquérir de nouvelles armes, notamment par la production locale et la contrebande depuis la Syrie.

Selon les estimations américaines, le mouvement chiite opère actuellement avec une puissance de feu limitée après avoir perdu au moins la moitié de ses stocks d'armement durant le conflit, ce qui a également affaibli la capacité militaire globale de l'Iran dans la région.

Toutefois, les services de renseignement américains soulignent que le Hezbollah n'a pas été détruit et conserve encore "des milliers de roquettes à courte portée". L'organisation tenterait de restaurer ses capacités en établissant des usines d'armement dans les pays voisins disposant de routes de transport accessibles.

Les responsables américains expriment leur inquiétude quant à l'accès du Hezbollah à la Syrie, particulièrement dans le contexte de l'attaque surprise des rebelles syriens contre les bastions gouvernementaux à Alep et Hama.

Washington tente d'influencer le régime Assad pour qu'il limite les activités du Hezbollah sur son territoire. Des discussions sont en cours avec les Émirats arabes unis concernant une possible levée des sanctions contre le régime syrien en échange d'un désengagement de l'Iran et d'une rupture de l'accès du Hezbollah aux approvisionnements iraniens.