Liban : Tsahal confirme avoir déjoué une tentative d'enlèvement du corps d'un soldat de l'unité Egoz mercredi

Des sources au sein de Tsahal ont confirmé aujourd'hui (vendredi) qu'une tentative d'enlèvement du corps d'un des soldats tombés lors du grave incident de mercredi, où huit combattants ont perdu la vie, a été déjouée.

Il a été rapporté que les combats se sont déroulés à l'intérieur d'un bâtiment. Pendant un court moment, la possibilité que le corps ait été enlevé a été envisagée, mais il a été localisé quelques minutes plus tard. Contrairement aux informations diffusées, il ne s'agissait pas de l'enlèvement de trois corps.

Rappelons que mercredi, huit soldats de Tsahal sont tombés au combat dans le sud du Liban, et d'autres ont été blessés. La première victime dont l'identité a été autorisée à être publiée - et la première de la manœuvre dans le nord - est le Capitaine Eitan Yitzhak Oster, de Modi'in-Maccabim-Reut, commandant d'équipe dans l'unité Egoz de la brigade Commando. Il est tombé au combat au Liban à l'âge de 22 ans. Il a été promu du grade de lieutenant à celui de capitaine à titre posthume.

Le Capitaine Harel Attinger, 23 ans, d'Eli, commandant d'équipe dans l'unité Egoz de la brigade Commando, est également tombé lors de cet incident. Harel laisse derrière lui sa mère Tamar et 11 frères et sœurs. Son père, le rabbin Achiad Attinger, a été assassiné dans une attaque terroriste il y a cinq ans et demi.

Parmi les autres victimes de ce grave incident figurent le Capitaine Itai Ariel Giat, 23 ans, de Shoham, officier du génie de combat dans l'unité Yahalom, le Sergent-chef Noam Barzilai, 22 ans, de Kochav Yair, combattant de l'unité Egoz, le Sergent-chef Or Mansour, 21 ans, de Beit Arye, combattant de l'unité Egoz de la brigade Commando, le Sergent-chef Nezer Itkin, 21 ans, de Kiryat Ata, combattant de l'unité Egoz de la brigade Commando, le Sergent Alemkan Tarfa, 21 ans, de Jérusalem, de l'unité de reconnaissance Golani, et le Sergent Ido Brauer, 21 ans, de Nes Ziona, de l'unité de reconnaissance Golani.