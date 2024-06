Libération d'otages : "C'est un grand jour pour tous les citoyens de l'Etat d'Israël", déclare Benjamin Netanyahou

"C'est un jour très particulier, un grand jour pour tous les citoyens d'Israël et pour moi-même", a déclaré Benjamin Netanyahou, juste après avoir rencontré les otages libérés et leurs familles. "Je viens de rencontrer Andrey, Shlomi, Almog et Noa et je les ai serrés dans mes bras. Je leur ai souhaité la bienvenue à la maison", a souligné le Premier ministre, précisant que Yaacov Argamani, le père de Noa, avait fêté son anniversaire avec sa fille ce samedi et qu'il avait assuré avoir reçu "le plus beau des cadeaux, un cadeau de Dieu".

Le chef du gouvernement est ensuite revenu sur les circonstances de l'opération de sauvetage menée par Tsahal. "Lorsque cette opération m'a été présentée pour approbation finale jeudi soir, je savais qu'elle était très complexe et très dangereuse. Je tiens à vous dire que la distance entre le succès et l'échec est aussi mince qu'un cheveu. C'est quelque chose que je savais déjà, néanmoins je l'ai approuvée sans hésiter parce que j'ai une entière confiance dans le Shin Bet, Tsahal, et la police israélienne, en tous ces héros qui ont permis sa réussite", a-t-il relaté.

"Lorsque j'ai entendu 'Les diamants sont entre nos mains' j'ai poussé un grand soupir de soulagement et de joie. Il s'agit d'une opération héroïque qui restera gravée dans l’histoire de l’héroïsme du peuple d’Israël, mais elle n’a pas été sans prix. Je sais à quel point ces opérations qui marquent l'histoire de notre pays impliquent aussi de terribles souffrances personnelles, et cela a également été le cas cette fois avec la chute de l'un de nos meilleurs fils, le commandant Arnon Zamora. Je sais quelle douleur traverse sa famille, mais je sais aussi que sa mémoire sera rattachée pour toujours à cette opération glorieuse", a ajouté Benjamin Netanyahou, faisant allusion à la mort de son propre frère, Yoni Netanyahou, lors de l'opération de sauvetage des otages à Entebbe.