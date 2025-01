Agam Berger a retrouvé sa famille au point d'accueil de Re'im

L'observatrice militaire Agam Berger (20 ans) est revenue en territoire israélien ce jeudi matin, après 482 jours de captivité. Elle a retrouvé sa famille au point d'accueil de Re'im, géré par Tsahal, près de la bande de Gaza. Capturée le 7 octobre du poste de commandement de Nahal Oz, elle a été remise à une unité d'élite de Tsahal et aux forces du Shin Bet après une "cérémonie de libération" organisée par le Hamas à Jabaliya. Après la signature officielle entre le représentant de la Croix-Rouge et celui du Hamas, Agam est sortie des décombres, marchant d'elle-même et souriant. Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré : "Le gouvernement israélien soutient Agam Berger, soldate de Tsahal. Sa famille a été informée par les autorités qu'elle a rejoint nos forces."

À Khan Younès, le Jihad islamique et la Croix-Rouge se préparent à la libération d'Arbel Yahoud (29 ans) et Gadi Moses (80 ans), ainsi que de cinq citoyens thaïlandais. Les préparatifs ont commencé dès ce matin, avec l'installation d'estrades pour les cérémonies près de l'hôpital Kamal Adwan à Jabaliya et à Khan Younès, près de la maison de l'ancien chef du Hamas, Yahya Sinwar.

Le processus de libération suit le même protocole que lors de la phase précédente : le Hamas informe la Croix-Rouge au dernier moment du lieu de récupération des otages, dans une mise en scène retransmise en direct par les chaînes de télévision arabes. Les otages seront transportés vers le centre d'accueil initial du camp Reim, dans le centre de la bande de Gaza, pour un examen médical de base.

Dr Lena Koren Feldman, directrice de l'hôpital Beilinson où Agam doit être transférée, a rapporté la réaction de ses quatre collègues observatrices libérées samedi dernier : "Il y a eu des cris de joie et une grande émotion. Son retour fait partie de leur processus de guérison." Tsahal s'est préparé aux libérations dès 9 heures, prévoyant plusieurs phases au cours de la matinée et des transferts depuis différentes zones de la bande de Gaza.