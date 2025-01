Libération d'otages : les compromis entre Israël et le Hamas accélèrent le processus

Israël a accepté de différer la libération d'Arbel Yehoud après que le Hamas s'est engagé à libérer trois autres otages samedi prochain, selon les informations révélées lundi par la chaîne Kan 11. Cette concession mutuelle fait suite aux pressions exercées par les États-Unis et le Qatar sur les deux parties. Des sources proches du dossier indiquent que le Hamas a cédé non seulement à la pression de la "rue gazaouie" pour l'ouverture de l'axe Netzarim, mais y a également vu une opportunité d'affirmer son contrôle sur le calendrier des libérations. Tsahal s'est retiré ce matin de la majeure partie de l'axe, maintenant une présence entre la barrière frontalière et l'axe Salah al-Din. Selon l'accord, l'armée israélienne évacuera complètement l'axe au 22e jour.

Parallèlement, Israël et le Hamas ont entamé des discussions sur le cadre des négociations pour la deuxième phase de l'accord, prévue dans une semaine. Les médiateurs ont mené des entretiens préliminaires avec les parties, et un sommet devrait se tenir au Qatar la semaine prochaine. Le Premier ministre Netanyahou est également en contact avec le président Trump pour une rencontre la semaine prochaine.

Le Hamas a reconnu avoir accepté d'avancer la libération des otages pour obtenir l'ouverture de l'axe Netzarim vers le nord. Le timing du retour des déplacés était crucial pour l'organisation, notamment en réponse à l'appel du président Trump de reloger massivement les Gazaouis hors de la bande de Gaza.

Le mouvement considère le retour des déplacés vers le nord comme une victoire à plusieurs égards : il neutralise l'un des rares leviers de pression d'Israël dans la première phase de l'accord, hormis l'axe Philadelphi dont Tsahal doit se retirer à partir du 42e jour. Le Hamas réintroduit également des combattants et des membres de ses forces de sécurité dans le nord, renforçant son contrôle civil sur la zone. La réouverture de l'axe Netzarim a aussi permis la réactivation de sa police frontalière à l'entrée sud, établissant une nouvelle emprise gouvernementale dans la bande de Gaza.