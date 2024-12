Libération des otages à Gaza : L'émissaire de Trump attendu en Israël

Adam Boehler, conseiller du président élu Donald Trump pour les otages et les personnes disparues, est attendu en Israël dans les prochains jours. Selon des sources proches du dossier, l'émissaire américain de 45 ans doit tenir des réunions concernant un potentiel accord sur les otages détenus par le Hamas à Gaza. Trump, qui a déjà averti le Hamas de libérer les otages avant son investiture le 20 janvier sous peine de "graves conséquences", adopte une position ferme sur la question. "Ce sera L'ENFER au Moyen-Orient", a-t-il déclaré sur sa plateforme Truth Social.

Boehler, un Américain juif connu pour sa ligne dure envers le Hamas, a fait écho à ce message la semaine dernière : "Quiconque détient des otages devrait réfléchir attentivement à ce qui pourrait leur arriver". Dans une tribune publiée dans The Hill, il a plaidé pour des opérations militaires, y compris des raids commando, pour sauver les otages américains détenus à Gaza.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a réagi samedi aux récentes vidéos d'otages diffusées par le Hamas : "Cette avalanche de vidéos de propagande est une guerre psychologique cruelle et malveillante. Je suis en contact permanent avec les familles des otages, qui endurent un cauchemar terrible et prolongé."

Selon des sources diplomatiques, l'accord émergent devrait se dérouler en plusieurs étapes, commençant sous l'administration Biden et se poursuivant sous Trump. La première phase serait humanitaire, impliquant la libération d'otages en échange d'un cessez-le-feu de sept semaines. Un tel accord pourrait ouvrir la voie à un arrangement plus large, mettant potentiellement fin à la guerre et facilitant la normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite.