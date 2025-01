Libération des otages à Gaza : les détails de la mise en œuvre de l'accord

Le cessez-le-feu temporaire entre Israël et le Hamas doit débuter ce dimanche à 8h30, 415 jours après la fin de la première trêve du 1er décembre 2023, et 471 jours après le début de la guerre. Les trois premières otages devraient être libérées dans la soirée, suivies de la libération de 90 prisonniers palestiniens par Israël. Le Hamas, contrairement à ses engagements antérieurs, n'a pas encore transmis la liste des otages qui seront libérés. Selon la chaîne saoudienne Al-Arabiya, l'organisation prévoit de le faire "à l'aube", après les avoir transférés vers "un lieu sûr". Une source à Gaza, citée par Ynet, évoque des difficultés logistiques, notamment des problèmes de communication entre les militants du Hamas et la complexité d'obtenir un consensus sur les noms et les localisations.

Le dispositif médical israélien prévoit une prise en charge minutieuse des otages libérés. Six hôpitaux sont mobilisés, dont quatre dans le centre du pays : Ichilov, Beilinson, Sheba-Tel Hashomer et Shamir-Assaf Harofeh. Les hôpitaux Barzilai et Soroka sont désignés comme "points de proximité" pour les cas nécessitant une intervention rapide. "Des zones dédiées ont été aménagées dans chaque établissement, et chaque personne libérée subira un examen initial dès son arrivée", précise une source hospitalière.

L'armée israélienne a mis en place trois points d'accueil à Reim, Kerem Shalom et Erez, dans le cadre de l'opération "Ailes de la liberté". Des officiers de liaison, des médecins et des psychologues y accueilleront les otages. "Un professionnel de la santé mentale ou un psychiatre militaire accompagnera chaque otage depuis le point de rencontre jusqu'à l'hôpital", indique l'armée.

Côté palestinien, l'accord prévoit la libération de jusqu'à 1 904 prisonniers, dont 737 détenus et 1 167 résidents de Gaza en détention administrative. Environ 290 prisonniers à perpétuité devraient être libérés. "Les prisonniers seront libérés vers leurs domiciles en Israël ou en Cisjordanie, sauf s'ils ont été condamnés pour meurtre", précise une source sécuritaire.

L'armée israélienne entame parallèlement un redéploiement progressif. Elle maintiendra une zone tampon de 700 mètres le long de la frontière avec Gaza. Sur l'axe Philadelphie, le retrait ne commencera que le 42e jour de l'accord. "Tsahal se positionne sur des lignes de défense claires et maintient sa préparation face aux menaces. Toute menace contre nos forces recevra une réponse agressive", souligne un porte-parole militaire.

Le passage de Rafah devrait rouvrir rapidement pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire, avec une capacité prévue de 600 camions par jour. Selon Al-Arabiya, "l'Union européenne supervisera techniquement la gestion du passage", qui sera opéré par des Palestiniens non affiliés au Hamas et approuvés par les services de sécurité israéliens.