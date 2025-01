Libération des prisonniers palestiniens suspendue : Netanyahou exige des garanties de sécurité

La procédure de libération de 110 prisonniers palestiniens a connu un coup d'arrêt ce jeudi. Peu après le début de l'opération, qui devait se dérouler en échange de la libération d'Agam Berger, Arbel Yehoud et Gadi Moses, le convoi de bus a reçu l'ordre de faire demi-tour. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yisrael Katz ont ordonné de retarder la libération des prisonniers jusqu'à ce que soit garantie la sortie sécurisée des otages lors des prochaines phases. Israël exige des médiateurs d'obtenir cette garantie. Les prisonniers devaient être libérés des prisons de Ktzi'ot, dans le désert de Halutza au sud, et d'Ofer, près de Givat Zeev. Environ 30 d'entre eux devaient être expulsés, les autres transférés vers Gaza et la Judée-Samarie. Parmi les détenus notables figure Zakaria Zubeidi, impliqué dans plusieurs attentats par armes à feu.

Le commandant de la région centrale du Service pénitentiaire israélien, le Gondar Shlomi Sagi, avait précisé plus tôt : "Nous avons commencé à préparer les détenus pour leur libération depuis la nuit. Nous les ferons monter dans les bus et les transférerons après leur examen par la Croix-Rouge. Aucun incident n'a été signalé, l'ordre et la discipline sont maintenus. Nous veillerons à la discipline jusqu'au bout, aucune manifestation de joie ne sera tolérée."

Les termes de l'échange prévoyaient la libération de 30 prisonniers à perpétuité et 20 autres condamnés à diverses peines en échange d'Agam Berger. Pour Arbel Yehoud, Israël devait libérer 30 mineurs et femmes. Concernant Gadi Moses, 30 prisonniers devaient être libérés, dont 27 purgeant diverses peines et trois condamnés à perpétuité.

Tsahal a largué des tracts aux alentours de la prison d'Ofer, indiquant : "Nous ne permettrons pas la tenue de manifestations de soutien au terrorisme." Les forces de défense israéliennes ont renforcé leur présence en Judée-Samarie avec des centaines de combattants supplémentaires pour prévenir d'éventuelles manifestations de victoire suite aux libérations.