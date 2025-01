Libération imminente de quatre soldates israéliennes, otages du Hamas à Gaza

Le Hamas devrait libérer ce samedi 25 janvier 2025 quatre observatrices militaires israéliennes : Liri Albag, Daniela Gilboa, Naama Levy et Karina Ariev, après 477 jours de captivité à Gaza. Selon une source palestinienne proche du Hamas citée par Al-Jazeera, leur libération pourrait intervenir plus tôt que prévu, entre 12h00 et 14h00, voire dès la matinée.

Contrairement à la première phase de libération où seules les mères étaient autorisées à la frontière, les pères pourront cette fois accueillir leurs filles dès leur retour en territoire israélien. Après les retrouvailles, les ex-otages seront transportées à l'hôpital Beilinson de Petah Tikva, tandis que les hôpitaux Barzilai et Soroka sont également en alerte.

"Nous sommes très émus, mais notre cœur est partagé car Arbel Yahud et Agam Berger restent pour l'instant derrière", a déclaré la famille Albag dans un premier communiqué. Agam Berger sera la seule observatrice encore retenue à Gaza après la libération de ses collègues. Quant à Arbel Yahud, elle devait figurer sur la liste mais en a été exclue.

Les autorités israéliennes, bien qu'ayant accepté la liste fournie par le Hamas, craignent encore des changements de dernière minute dans le cadre de ce qu'elles qualifient de "terrorisme psychologique" exercé par l'organisation. Les familles des observatrices listées ont été informées de cette possibilité.

Le processus de transfert devrait suivre un protocole similaire à celui de dimanche dernier. "La Croix-Rouge sera informée de l'heure et du lieu précis du transfert", a précisé la source palestinienne à Al-Jazeera. Une fois libérées, il restera encore 90 otages aux mains du Hamas.