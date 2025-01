Libérations des trois otages : des images révèlent les tentatives de manipulation du Hamas

Les images que nous avons vues hier à Gaza rappellent en grande partie ce qui s'est passé lors des précédents transferts d'otages en novembre 2023 : des foules de Gazaouis et des terroristes du Hamas armés jusqu'au dents rassemblés sur la place de la ville avant le transfert des otages à la Croix-Rouge.

Les images des membres du Hamas grimpant sur les voitures et des Gazaouis acclamant l’organisation terroriste, ont montré une image qui a suscité le malaise chez chaque Israélien, qui espéraient que Romi Gonen, Emily Damari et Doron Steinbrecher surmontent ce cauchemar et parviennent en Israël en toute sécurité. Jusqu'au dernier moment, le Hamas a tenté une démonstration de force et de montrer une impression de victoire, alors que des images de ses membres déambulant librement dans les rues de Gaza ont été largement diffusées en ligne.

screenshot from Reuters

Cependant, des photos prises sous un angle légèrement différent ont révélé une autre perspective de ce qui s’est passé sur la place Saraya, au cœur de la ville de Gaza. La démonstration de force du Hamas s'est avérée être un petit rassemblement de quelques Gazaouis, dans une zone en grande partie détruite par l'armée israélienne.

Malgré tout cela, et malgré ce rassemblement limité, les membres du Hamas ont eu du mal à contrôler les Gazaouis, et juste avant le transfert des otages, les terroristes ont commencé à frapper la foule qui s'approchait et ont même menacé de tirer en l'air.