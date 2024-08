"Libérez la Palestine" : le compte X de Kylian Mbappé piraté

La star du Real Madrid, Kylian Mbappé, dont l'image et la présence sur les réseaux sociaux sont soigneusement gérées par une équipe dédiée, a fait l'objet d'un piratage de son compte Twitter/X dans la nuit de mercredi à jeudi. L'incident, qui a duré environ 20 minutes, a dû déclencher une véritable alerte au sein de son équipe de communication.

Le compte de Mbappé a été pris en main par un pirate informatique non identifié qui l'a utilisé à diverses fins. Selon Mundo Deportivo, une partie du piratage visait à promouvoir une cryptomonnaie nommée $MBAPPE, dont la valeur aurait brièvement grimpé en flèche avant de s'effondrer.

Le pirate a également utilisé le compte pour insulter Lionel Messi et publier des messages tels que "Manchester est rouge" et "Je vous ai menti, je vais à Manchester United. J'y irai gratuitement en 2028." D'autres publications à caractère antisémite incluaient "Les Juifs sont les propriétaires du football", ainsi que des propos insultants envers Israël et un appel à "Libérer la Palestine".

Après 20 minutes, tous ces messages ont été supprimés. Selon CoinPedia, la valeur de la cryptomonnaie $MBAPPE aurait atteint des dizaines de millions de dollars pendant ce court laps de temps. Un utilisateur aurait même réussi à transformer un investissement de 286 dollars (258 euros) en 200 000 dollars (180 500 euros). Cependant, la valeur de $MBAPPE est retombée à zéro en moins d'une heure.