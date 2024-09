Liberman : "Nous devons créer un périmètre de sécurité de 10 km au sud Liban"

Le président d'Israël Beitenou et ancien ministre de la Défense, le député Avigdor Liberman, a visité aujourd'hui (vendredi) Kfar Giladi en raison de l'intensification des tirs du Hezbollah vers Israël et des opérations de Tsahal contre l'organisation terroriste à travers le Liban.

"Par le feu et le sang Judée est tombée, par le feu et le sang Judée se relèvera. Quiconque veut voir cela ici à Kfar Giladi, verra 240 000 dunams de champs et de forêts brûlés. C'est quatre fois la superficie de Tel Aviv", a-t-il déclaré en préambule. "Toutes les histoires que nous avons entendues sur un cessez-le-feu, c'est de la poudre aux yeux. Nous avons déjà eu trois accords par le passé et aucun n'a résisté à l'épreuve de la réalité. Par conséquent, ce qui est nécessaire maintenant, c'est la création d'un périmètre de 10 km pour empêcher des tirs efficaces."

"De plus, tous les villages libanais dans ce rayon doivent être rasés, y compris al-Adaisseh et Kfar Kila", a-t-il ajouté. "Il est clair que les civils non impliqués ne sont pas restés dans ces villages qui observent les localités du nord. Nous n'avons donc pas le choix, nous devons agir comme nous l'avons fait à Quneitra."

Liberman a conclu : "Le plan ordonné que le porte-parole de Tsahal a révélé, concernant les intentions de la force Radwan et du Hezbollah de conquérir la Galilée, ne peut être empêché que si nous contrôlons un périmètre de 10 km à l'intérieur du territoire libanais. Nous devons restaurer la sécurité pour les habitants du nord."