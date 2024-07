Liora Argamani, la mère de Noa, est décédée cette nuit

L'hôpital Ichilov de Tel-Aviv a annoncé ce mardi le décès de Liora Argmani, mère de Noa, l'une des otages récemment libérées de Gaza. Âgée de 61 ans, Liora luttait contre un cancer du cerveau en phase terminale. Elle a pu passer ses derniers jours entourée de sa fille Noa et de sa famille proche, réalisant ainsi son vœu le plus cher.

Hostage Families Forum

Au cours des mois précédents, Liora avait inlassablement plaidé la cause de sa fille, multipliant les appels aux dirigeants mondiaux et accordant de nombreuses interviews, jusqu'à ce que son état de santé ne le lui permette plus. Son combat personnel contre la maladie s'était doublé d'une lutte acharnée pour la libération de Noa, captive du Hamas depuis l'attaque du 7 octobre 2023.

Noa Argmani, dont l'enlèvement le 7 octobre avait été filmé et largement diffusé, a finalement été libérée le 8 juin 2024 lors de "l'Opération Arnon". Cette opération de sauvetage menée à Nuseirat, dans la bande de Gaza, a également permis la libération d'Almog Meir Jean, André Kozlov et Shlomi Ziv.

La libération de Noa et ses retrouvailles avec sa mère mourante avaient suscité une vive émotion en Israël et dans le monde.