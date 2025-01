"Liri Elbag m'a sauvé la vie à Gaza" : nouveau témoignage poignant de l'ex-otage Amit Soussana

Dans un entretien poignant diffusé mardi soir dqns l'émission "Ouvda", Amit Soussana, libérée lors du premier échange d'otages avec le Hamas en novembre 2023, a livré un témoignage bouleversant sur sa captivité, révélant des détails jusqu'alors inconnus de son calvaire.

Dès son enlèvement, lors duquel elle s'est fortement débattue contre les terroristes, l'Israélienne de 41 ans a subi des violences physiques sévères. "Ils m'ont ouvert la lèvre, m'ont cassé le nez et l'orbite", raconte-t-elle, avant d'ajouter : "Je n'ai pas ressenti de douleur. Je me souviens juste de m'être dit : 'Ils vont me tuer, alors au moins je ne partirai pas sans combattre.'"

Son témoignage révèle des conditions de détention inhumaines. "Il fait sombre à Gaza, vous ouvrez les yeux et pensez qu'ils sont toujours fermés", a-t-elle décrit. Maintenue attachée en permanence, elle devait demander l'autorisation pour les besoins les plus élémentaires. Elle a également de nouveau évoqué les agressions sexuelles dont elle avait été l'objet. Amit Soussana est à ce jour la seule otage à avoir publiquement fait état de ce type de violences lors de sa captivité.

Après trois semaines, son transfert vers un autre groupe terroriste a marqué le début d'une nouvelle phase de tourments. Soupçonnée à tort d'être un officier supérieur de Tsahal, elle a subi des interrogatoires brutaux. "Ils m'ont attachée comme un poulet grillé, la tête en bas, avec du ruban adhésif sur le visage", a-t-elle détaillé.

C'est l'intervention d'une autre otage, Liri Elbag, qui a mis fin à cette épreuve. "Liri, c'est quelque chose de spécial, elle a une force incroyable", a souligné Amit, qui affirme que la jeune soldate, qui vient également d'être libérée par le Hamas, lui avait "sauvé la vie".

L'Israélienne a enfin révélé que l'un des enfants de ses tortionnaires avait précédemment bénéficié de soins pour un cancer des yeux à l'hôpital Hadassah en Israël.