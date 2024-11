LIVE BLOG | Des dizaines de terroristes éliminés à Gaza et au Liban, l'armée de l'air frappe plus de 100 cibles terroristes

Des dizaines de terroristes éliminés à Gaza et au Liban, l'armée de l'air frappe plus de 100 cibles terroristes

Les forces de la 146e division dans le sud du Liban ont mené des frappes d'artillerie et aériennes contre des entrepôts d'armement et des installations militaires du Hezbollah. Elles ont localisé et détruit des lanceurs de roquettes, des systèmes antichars, des structures militaires et des dépôts d'explosifs. Parallèlement, les forces de la 91e division ont guidé de nombreuses frappes qui ont détruit des postes de commandement et des dépôts d'armes, éliminant plusieurs membres du Hezbollah. À Gaza, les combattants de la 162e division ont découvert ces dernières 24 heures à Beit Lahia d'importantes quantités d'armement et ont éliminé des dizaines de terroristes au sol et par des frappes aériennes. Au cours des dernières 24 heures, l'armée de l'air a frappé plus de 100 cibles terroristes à Gaza et au Liban, selon le porte-parole de Tsahal.