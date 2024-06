LIVE BLOG | Plus de 115 000 Palestiniens de Gaza ont traversé la frontière avec l'Égypte depuis le 7 octobre

Plus de 115 000 Palestiniens de Gaza ont traversé la frontière avec Égypte depuis le 7 octobre

Selon le Washington Post, l'ambassade de l'Autorité palestinienne au Caire estime que plus de 115 000 Gazaouis ont traversé la frontière vers l'Égypte depuis le début de la guerre, après les événements du 7 octobre, et ce malgré la politique égyptienne de ne pas accepter de réfugiés palestiniens. D'après l'article, plusieurs milliers ont été soignés dans des hôpitaux en Égypte, mais la plupart des réfugiés sont arrivés avec l'aide d'ambassades étrangères ou en tant que "touristes", et sont restés sur place sans statut officiel de réfugié.